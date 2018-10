Anzeige

Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Mittwochabend (24.10.2018) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Polizeibeamte beobachteten gegen 18.30 Uhr, wie der Tatverdächtige am Berliner Platz offenbar Rauschgift an einen 33-Jährigen verkaufte. Die Beamten nahmen die beiden Männer kurz darauf fest. Beim 26-Jährigen fanden sie eine geringe Menge Marihuana sowie mutmaßliches Dealergeld. Beim 33-jährigen mutmaßlichen Käufer fanden die Beamten das offenbar zuvor erworbene Marihuana. Da gegen den 26-jährigen Deutschen ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt. Den mutmaßlichen Käufer des Rauschgifts setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.