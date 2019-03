Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Dienstag drei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 42, 42 und 45 Jahren vorläufig festgenommen, die in einem Kaufhaus an der Badstraße Parfum im Wert von rund 700 Euro gestohlen haben sollen. Der Ladendetektiv beobachtete die Männer gegen 11.30 Uhr, wie sie in der Drogerieabteilung Waren entnahmen und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen. Der Detektiv verfolgte die mutmaßlichen Diebe und informierte die Polizei, welche die drei Männer vorläufig festnahm. Der polnische Tatverdächtige und dessen kroatischer Komplize werden im Laufe des Mittwochs mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Der dritte, in Tübingen wohnhafte Mittäter wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vorerst entlassen.