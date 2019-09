Stuttgart (pol ) Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (25.09.2019) an der Straße Sieben Morgen offenbar eine Restmülltonne angezündet. Anwohner alarmierten gegen 3.00 Uhr Feuerwehr und Polizei. Die zuerst eintreffende Streife versuchte, mit einem Feuerlöscher den Brand der Tonne, der sich in einem Unterstand aus Metall befand, zu löschen. Die Feuerwehr übernahm die weitere Brandbekämpfung. Am Unterstand entstand offenbar kein Schaden, Gebäude waren nicht in Gefahr. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte in der Nähe einen Papierkorb fest, aus dem Rauch aufstieg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.