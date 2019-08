Stuttgart (pol) Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag (15.08.2019) mehrere Müllbehälter am Hornissenweg sowie am Marco-Polo-Weg angezündet. Ein Passant alarmierte gegen 2.45 Uhr Feuerwehr und Polizei, als er im Bereich des Hornissenwegs Flammen bemerkte. Polizeibeamte stellten vor Ort mehrere brennende Mülltonnen fest, die sich auf der Rückseite von insgesamt drei Einzelgaragen befanden. Die Flammen griffen bereits auf die mittlere Garage über, in der sich auch ein Mercedes befand. Das Fahrzeug wurde offenbar durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen. Gegen 4.20 Uhr geriet ein Müllcontainer am Marco-Polo-Weg in Brand. Ein danebenstehende Tonne, ein Baumstamm sowie mehrere Holzpfähle wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Wohnhäuser waren von den beiden Bränden nicht konkret betroffen, Verletzte gab es nicht. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werden Tatzusammenhänge, auch zu dem Brand an dem Vereinsheim an der Solitudeallee vom 14.08.2019, geprüft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.