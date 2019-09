Stuttgart (pol) Unbekannte haben zwischen Montagabend (02.09.2019) und Mittwochmorgen (04.09.2019) einen an der Wasenstraße abgestellten Motorroller gestohlen. Der 58 Jahre alte Besitzer hatte den in seiner Hofeinfahrt abgestellten Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 180 OVP zuletzt am Montagabend gesehen. Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr stellte er das Fehlen des schwarzen Peugeot Vivacity fest, der einen Zeitwert von rund 500 Euro haben dürfte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.