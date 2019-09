Stuttgart - Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend in Zazenhausen bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen schwere Verletzungen zugezogen. Beide Unfallbeteiligten waren gegen 19 Uhr in der Blankensteinstraße in Richtung Zazenhausen unterwegs, als der Motorradfahrer kurz vor dem Ortseingang offenbar zum Überholen ansetzte. Während des Überholmanövers stieß der 52-Jährige jedoch gegen die Seite des Lasters, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Kradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungssanitäter und ein Notarzt versorgten den Mann und verbrachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 20000 Euro geschätzt.