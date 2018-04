Anzeige

Stuttgart (red) - Ein 41 alter Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Freitag an der Kreuzung Schwab-/Ludwigstraße im Stuttgarter Westen schwere Verletzungen zugezogen. Ein Notarzt und der Rettungsdienst waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach momentanem Erkenntnisstand befuhr der Motorradfahrer gegen 16 Uhr die Schwabstraße vom Bismarckplatz kommend in Richtung Rotebühlstraße.

Offenbar wollte er bei der Ludwigsstraße einen langsam vor ihm fahrenden, weißen Kleinlaster überholen. In diesem Moment kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 32-Jährigen. Der 32-Jährige war offenbar im Begriff nach links in die Ludwigsstraße abzubiegen. Zeugen des Unfalls, insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des Kleinlasters, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.