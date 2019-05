Stuttgart (pol) Unbekannte haben am Donnerstag aus einer Tiefgarage am Max-Gutenkunst-Weg ein Motorrad gestohlen. Der 50 Jahre alte Besitzer bemerkte am Freitagmorgen, dass sein Motorrad der Marke BMW R1200 GS Adventure mit dem amtlichen Kennzeichen S-B 534 von seinem Stellplatz gestohlen worden war. Ein Zeuge sah das Motorrad mit einem Zeitwert von zirka 16.000 Euro am Vortag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr zum letzten Mal. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße in Verbindung zu setzen.