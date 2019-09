Stuttgart (pol) Ein Schwerverletzter und etwa 6.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag (13.09.2019) in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Mofa gegen 17:25 Uhr die Bregenzer Straße von der Wernerstraße kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Feuerbach. An der Kreuzung zur Steiermärker Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem von links kommenden Pkw Mercedes, der von einem 22 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. An dem Mofa wurden mehrere technische Veränderungen festgestellt, die noch der Auswertung bedürfen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.