Bad Cannstatt (red) - Eine 43 Jahre alte Frau ist am Montagvormittag am Wilhelmsplatz mit einer Stadtbahn der Linie U19 zusammengestoßen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die 43-Jährige fuhr gegen 9.30 Uhr mit ihrem Audi die Wilhelmstraße in Richtung Wilhelmsplatz entlang. Kurz vor der Einmündung Markstraße wich die Frau dem Vorausfahrenden, der verkehrsbedingt hielt, nach links aus und kollidierte dabei mit der Stadtbahn der Linie 19, die in Richtung Neckarpark unterwegs war. Der 39 Jahre alte Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Rettungskräfte versorgten die 43-Jährige noch vor Ort und brachten die leicht verletzte Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund des Unfalles kam es im Bereich Bad-Cannstatt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Stadtbahnverkehr war aus Richtung Kurpark bis zirka 10.30 Uhr blockiert.