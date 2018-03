Anzeige

Stuttgart (red) – Ein halbes Jahr nach einer Messerattacke auf zwei junge Männer in Stuttgart hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Er sei vor einer Woche aus der Türkei nach Zürich geflogen und dort am Flughafen bei der Einreise festgenommen worden, teilten die Ermittler gestern mit. Gegen ihn lag bereits ein internationaler Haftbefehl vor. Wie genau die Polizei ihm auf die Spur kam, wurde nicht mitgeteilt. Der 27 Jahre alte Mann soll in den frühen Morgenstunden des 3. Oktober in einem Durchgang, der von der Hauptstätter Straße zum Josef-Hirn-Platz führt, zunächst mit zwei 22-Jährigen in verbale Streitigkeiten geraten sein. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der Unbekannte zückte nach damaligen Polizeiangaben plötzlich ein Messer und stach auf die beiden Männer ein. Einer der Geschädigten erlitt hierdurch mehrere Stich- und Schnittverletzungen und schwebte in Lebensgefahr. Durch eine Notoperation konnte er jedoch gerettet werden. Sein Begleiter zog sich eine oberflächliche Schnittverletzung im Kopfbereich zu und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.