Hofen (red) - Zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, durchtrennte ein Unbekannter ein 115 Meter langes Drahtseil, welches als Vogelschutzabsperrung über den Max-Eyth-See gespannt war. Der Täter zerschnitt mit einem Bolzenschneider zuerst die beidseitigen Aufhängungen des Seils und dann das Seil mitsamt den angebrachten Schwimmkörpern in unterschiedlich lange Teile.

Bautechniker des Tiefbauamtes Stuttgart entdeckten bei Sauerstoffmessungen im Max-Eyth-See am gestrigen Dienstag Teile des Drahtseiles an der Oberfläche treibend, sowohl im See als auch im angrenzenden Bereich des Neckars und konnten diese sofort bergen. Aufgrund der drohenden Gefahr für die Schifffahrt im Neckar wurde unverzüglich eine Funkwahrschau im Bereich Max-Eyth-See-Steg bis zur Schleuse in Hofen als Präventivmaßnahme durchgeführt.

Um die Mittagszeit wurden schließlich alle zehn Einzelteile des Seils geborgen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern derzeit noch an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 21 80 50 10 mit der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart in Verbindung zu setzen.