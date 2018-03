Anzeige

Stuttgart (red) - Ein 81 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwoch auf einem Fußgängerüberweg an der Haltestelle Bopser von der Stadtbahn der Linie U7 erfasst und verletzt worden.

Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 81-Jährige betrat offenbar gegen 14.15 Uhr die Gleise, obwohl ein Zug der Linie U7 aus Richtung Stadtmitte herannahte. Der 53 Jahre alte Stadtbahnfahrer konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Mann nicht mehr verhindern. An dem Stadtbahnzug ist ein geringer Schaden in geschätzter Höhe von wenigen Hundert Euro entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu wenden.