Bad Cannstatt (red) - Ein 26-jähriger Mann wurde am Mittwochmorgen von einem Unbekannten am Paul-Hahn-Weg überfallen. Als er um 4.25 Uhr die Staffel in Richtung Robert-Bosch-Krankenhaus aufwärts ging, wurde er von einem Mann mit einem Messer bedroht. Nachdem der Täter das Bargeld und das Handy des Opfers erhalten hatte, flüchtete er die Staffel aufwärts. Der Räuber wird als zirka 1,7 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben. Er war schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze auf, ein Halstuch ums Gesicht und trug schwarze Schuhe der Marke „Nike". Er sprach laut Opfer Deutsch mit türkischem oder arabischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 89905778 zu melden.