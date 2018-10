Anzeige

Heumaden (ale) - Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es gestern am frühen Abend in Heumaden. Gegen 17 Uhr wurde ein Mann in der Nähe der Haltestelle „Bockelstraße“ vermutlich mit einem Messer verletzt. Das Motiv für die versuchte Tötung ist bislang noch unklar. Die Polizei setzte Suchhunde und einen Hubschrauber bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein.

Gestern Abend herrschte große Aufregung in Heumaden. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei waren im Einsatz. Nach bisherigem Kenntnisstand war es gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von mehreren jungen Männern in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle „Bockel­straße“ gekommen. In dessen Verlauf wurde ein Mann offenbar mit Messerstichen verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut mehrerer Zeugenaussagen sollen im Zuge des Konflikts auch Schüsse gefallen sein. „Dies können wir aber bislang nicht bestätigen“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer.

Bei der Fahndung nach den flüchtigen weiteren Beteiligten waren mehrere Mannschaftswagen und kurzfristig auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Mit Suchhunden wurde in den Grünanlagen rund um die Haltestelle nach möglichen Patronenhülsen gesucht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar, die Ermittlungen sowie die Fahndung nach möglichen Tätern dauern an.