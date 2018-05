Anzeige

Stuttgart-Ost (pol/lh)Unbekannte sind am Donnerstagvormittag in einem Patientenzimmer eines Stuttgarter Krankenhauses in den Spind eines 79 Jahre alten Mannes eingebrochen, der sich gerade im Operationssaal befand. Die Täter hebelten nach Polizeiangaben zwischen 7 Uhr und 12.10 Uhr den Spind des Mannes in dessen Zimmer auf und stahlen daraus persönliche Papiere, Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.