Bad Cannstatt (red) - Auf Grund des Hinweises auf eine Gefahrensituation ist am Mittwochabend in der Waiblinger Straße eine Kirche vor dem Beginn einer Gedenkveranstaltung vorsorglich geräumt worden. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Etwa 60 Personen verließen kurz nach 19 Uhr geordnet das Gotteshaus. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein. Die Ermittlungen zu Hintergründen beziehungsweise der Hinweisgeber dauern an.