Bad Cannstatt (red) Am Mittwochabend hat ein 34 Jahre alter Mann die Luft aus einem Reifen eines Krankenwagens gelassen, der einsatzbedingt auf der Fahrbahn der Steinhaldenstraße parkte. Die Rettungssanitäter stellten ihr Fahrzeug gegen 21 Uhr auf der Fahrbahn der Steinhaldenstraße ab und begaben sich an ihren Einsatzort. Daran störte sich der 34-Jährige offenbar und drehte daher ein Ventil auf und beschädigte den Reifen außerdem mit einem spitzen Gegenstand. Ein Zeuge beobachtete den Mann und alarmierte die Polizei, die den 34-Jährigen festnahm. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.