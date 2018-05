Anzeige

Hoffeld (red) - Ein 75 Jahre alter Mann hat sich gestern Nachmittag an der Hoffeldstraße beim Sturz von einer Leiter lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 75-Jährige wollte gegen 15.20 Uhr mittels einer Teleskopleiter auf ein Vordach des Gebäudes klettern. Dabei übersah er offenbar den Warnhinweis, dass die oberste Sprosse der Leiter nur zum Festhalten, aber nicht zum Betreten dient. Die Sprosse brach unter dem Gewicht des Mannes durch, ebenso die darunterliegende Sprosse. Anschließend kippte der Mann aus einer Höhe von etwa vier Metern samt Leiter zur Seite. Eine Zeugin sah den Mann am Boden liegen und verständigte Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt versorgte den Mann, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.