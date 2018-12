Anzeige

Stuttgart-Ost (red) - Bei einem Unfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 14 hat eine 48 Jahre alte Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten. Die 48-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr den rechten Fahrstreifen im Leuzetunnel in Fahrtrichtung Esslingen, als ein 49-jähriger Lastwagenfahrer die Spur nach rechts wechselte und das Auto übersah. Es kam zur Kollision, das Auto wurde an die Betonleitwand gedrückt. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von rund 4000 Euro. Wegen der anschließenden Räumarbeiten war vorübergehend ein Fahrstreifen der Bundesstraße 14 gesperrt. Es kam deshalb zu Verkehrsbehinderungen.