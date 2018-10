Anzeige

Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Cannstatter Straße mit einem Mercedes kollidiert und hat dabei das Auto etwa 30 Meter mitgeschleift. Der 30-Jährige war gegen 14.50 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrspuren in Richtung Innenstadt unterwegs, der ein Jahr ältere Fahrer der A-Klasse fuhr rechts daneben. Etwa auf Höhe des Heinrich-Baumann-Stegs wollte der Lastwagenfahrer auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah dabei aber offensichtlich den Mercedes. Dieser wurde beim Aufprall hinten links getroffen, dadurch drehte sich der Mercedes vor den Lastwagen und wurde vor diesem hergeschoben. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 18 000 Euro. red