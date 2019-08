Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Freitag (30.08.2019) einen mutmaßlichen Ladendieb im Alter von 32 Jahren vorläufig festgenommen, der zuvor in einem Kaufhaus an der Kronenstraße vier Paar Schuhe im Wert von 437 Euro stehlen wollte. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 15.55 Uhr in dem Sportgeschäft auf, nahm die Schuhe aus der Auslage und verließ das Geschäft. Als ein Detektiv ihn an seinem Rucksack festhalten wollte, rannte er los und zog den Detektiv mit sich, der dabei gegen die Ladeneingangstür stieß und sich eine blutende Wunde an der Augenbraue zuzog. Der 32-jährige Algerier wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.