Stuttgart (red) - Zwei Kinder haben am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr von einer Brücke über die Bundesstraße 295 in Weilimdorf offenbar Gegenstände auf vorbeifahrende Autos geworfen und dabei die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Der 30-jährige Fahrer befuhr mit seinem Daimler die Bundesstraße 295 in Richtung Ditzingen, als er auf einer Brücke auf Höhe der Rennstraße zwei Kinder beobachtete. Eines der Kinder deutete eine Wurfbewegung an.

Unmittelbar darauf nahm der Fahrer einen Schlag auf seiner Windschutzscheibe wahr. Offensichtlich warf das Kind einen Gegenstand auf das fahrende Auto. Anschließend rannten die Kinder in Richtung Rennstraße davon. Um welchen Gegenstand es sich gehandelt hat, ließ sich vor Ort mit den hinzugezogenen Polizeibeamten nicht mehr klären.

Am oberen Rand der Windschutzscheibe konnte eine steinschlagähnliche Beschädigung festgestellt werden. Die Kinder waren schätzungsweise fünf bis acht Jahre alt. Eines war bekleidet mit einem Pullover und hatte helle Haare. Eine Beschreibung des zweiten Kindes war nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer 0711/89903800 in Verbindung zu setzen.