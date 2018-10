Anzeige

Untertürkheim (red) - Ein Achtjähriger ist am Dienstagabend, 20. September, in der Strümpfelbacher Straße vom Seat einer 51-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge war gegen 17.15 Uhr offenbar zwischen parkenden Autos hindurch unachtsam auf die Straße gerannt. Die 51-Jährige, die die Strümpfelbacher Straße mit ihrem Seat Ibiza in Richtung Ortsmitte befuhr, konnte den Zusammenprall nicht verhindern. Der Junge wurde zu Boden geschleudert, dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro betragen.