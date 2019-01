Anzeige

Stuttgart (pol) Bei einem Brand in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Schützenbühlstraße sind am Dienstag rund 100.000 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde offenbar niemand. Das Feuer, das gegen 12.00 Uhr in einem Kellerraum ausbrach, konnte durch alarmierte Feuerwehreinsatzkräfte schnell gelöscht werden. Ursache des Brandes dürfte ein Böller gewesen sein, der durch ein gekipptes Kellerfenster geflogen war. Sechs betroffene Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ein 75-jähriger Mann musste von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem ersten Stock geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.