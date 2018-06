Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Ein zwölf Jahre alter Junge hat sich bei einem Fahrradunfall am Donnerstag in der Tannenbergstraße schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Offenbar war das Kind mit zwei weiteren Radfahrern seines Alters unterwegs und stieß aus bislang nicht geklärter Ursache auf das Heck eines Mercedes, der ordnungsgemäß geparkt war. Bei dem Aufprall barst die Heckscheibe des Autos. Der Junge trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm, wodurch noch schlimmere Folgen verhindert wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.