Untertürkheim (red) - Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Firma an der Augsburger Straße eingebrochen und haben große Mengen Arbeitsmaterialien und Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Mitarbeiter der Firma bemerkten am Montag leere Regale in der Lagerhalle und verständigten die Polizei. Die Täter brachen offenbar ein Rolltor auf, um an das Werkzeuglager zu gelangen. Dort erbeuteten sie mehrere Elektrowerkzeuge sowie ausgewählte Bodenbeläge im Gesamtwert von circa 40 000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 8990 3500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.