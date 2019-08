Stuttgart (pol) Mehrere Wohnungseinbrüche haben sich zwischen Sonntag (11.08.2019) und Freitag (16.08.2019) in den Stadtgebieten Süd und Feuerbach ereignet. Die Täter brachen in Wohnungen an der Immenhofer Straße zwischen Sonntag 12 Uhr und Donnerstag (15.08.2019) 8 Uhr und am Pfaffenweg zwischen Mittwoch (14.08.2019) 22.30 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr ein, indem sie offenbar durch gekippte Fenster einstiegen. Sie stahlen Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro und Bankkarten sowie Elektrogeräte. In der Siemensstraße brachen die Einbrecher am Donnerstag zwischen 18.15 Uhr und 21 Uhr eine Kellerwohnung auf und erbeuteten Elektrogeräte und andere Gegenstände. An der Adresse Untere Straße hebelten Unbekannte in der Nacht auf Freitag bis etwa 1.55 Uhr die Wohnungstüre einer Erdgeschosswohnung auf. Der Wohnungsinhaber überraschte die Täter allerdings, so dass diese flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.