Bad Cannstatt Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Freitag an mehreren Ständen am Weihnachtsmarkt an der Marktstraße zu schaffen gemacht. Die Täter rissen gegen 1.30 Uhr gewaltsam die Abdeckungen von vier Ständen ab und gelangten so ins Innere, bei zwei weiteren Buden scheiterten die Einbruchsversuche. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990 3600 zu wenden.