Mühlhausen (red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Tankstelle an der Balthasar-Neumann-Straße eingebrochen und haben Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter brachen zwischen 23.30 Uhr und 4.45 Uhr die Eingangstür auf und flüchteten mit der Beute. Ein Passant bemerkte die aufgebrochene Tür und verständigte die Pächterin, die daraufhin die Polizei alarmierte.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer 89903700 zu melden.