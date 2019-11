Freiberg Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Schulgebäude an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr, eine Metalltüre zum Gebäude auf. Im Inneren durchsuchten sie Klassenzimmer, öffneten Schränke und Schubladen. Ob und was die Unbekannten tatsächlich gestohlen haben, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer 89903700 zu melden.