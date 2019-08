Ein Unbekannter ist am Dienstag gegen 23.50 Uhr offenbar in einer S-Bahn, die von Esslingen in Richtung Stuttgart fuhr, ausgerastet und hat nach Polizeiangaben einen Mann, der mit drei weiteren Personen unterwegs war, brutal attackiert. Nachdem alle Beteiligten in Obertürkheim ausgestiegen war, ging die Auseinandersetzung am Bahnhof weiter.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige zuvor im Esslinger Stadtgebiet versucht eine 39-Jährige, die mit drei Männern unterwegs war, zu umwerben. Wenig später folgte er der Gruppe in die S-Bahn und schlug einem der Begleiter, einem 41 Jahr alten Mann, unvermittelt ins Gesicht. Er wurde wohl jedoch nicht verletzt.

Anschließend fuchtelte der Unbekannte mit einer zerschlagenen Bierflasche wild umher. Am Bahnhof Obertürkheim soll er eine weitere Bierflasche zerschlagen und zudem mit einem Messer hantiert haben. Nach einer Beleidigungstirade in Richtung der 39-Jährigen ergriff er schließlich die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Kräfte der Landespolizei verlief ergebnislos.

Der mutmaßliche Täter wird als 35 Jahre alt, zwischen 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit korpulenter Statur und südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt getragen haben. Die Auswertung der Videosequenzen der S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. red

Zeugen, welche insbesondere Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter Telefon 870 350 zu melden.