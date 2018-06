Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Lebensmittelgeschäft an der Normannstraße eingebrochen und haben Elektrogeräte im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter brachen zwischen 19 Uhr und 8 Uhr ein Fluchtgitter auf, öffneten das dahinter liegende Fenster und stiegen in die Büroräume des Geschäftes ein. Anschließend durchsuchten sie die Spinde der Mitarbeiter und stahlen aus dem Büro mehrere Elektrogeräte sowie Lebensmittel aus dem Verkaufsraum.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 0711/89903600 zu melden.