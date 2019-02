Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in ein Kaufhaus an der Badstraße eingebrochen und haben Schmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Täter schlugen gegen 0.45 Uhr die gläserne Eingangstüre des Kaufhauses ein. In der Schmuckabteilung schlugen sie eine Vitrine ein und stahlen Goldschmuck. Ein Sicherheitsdienst verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 89903600 zu melden.