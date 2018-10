Anzeige

Stuttgart (pol) Unbekannte Täter sind Mittwochnacht (24.10.2018) in Gaststätten an der Wildunger Straße und an der Schreiberstraße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr über einen Hauseingang in die Gaststätte an der Wildunger Straße ein, brachen mehrere Spielautomaten auf und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld. Ein weiterer Fall ereignete sich an der Schreiberstraße. Die Täter hebelten offenbar gegen 4.50 Uhr ein Fenster einer Gaststätte auf und brachen auch dort einen Spielautomaten auf. Eine Sicherheitsfirma alarmierte die Polizei, die daraufhin die Gaststätte mit mehreren Fahrzeugen anfuhr. Nichtsdestotrotz flohen die Täter unerkannt. Wieviel Bargeld die Unbekannten erbeuteten, ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.