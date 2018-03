Anzeige

Obertürkheim (red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte an der Bergstaffelstraße eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro aus Geldspielautomaten gestohlen. Der Betreiber der Gaststätte verständigte die Polizei, als er am Mittwoch den Einbruch bemerkte.

Die Täter schoben in der Nacht einen Rollladen an der Gaststätte nach oben, hebelten ein Fenster zum Gastraum auf und konnten so in die Gaststätte gelangen. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Sie brachen auch drei Geldspielautomaten auf und erbeuteten hieraus mehrere Tausend Euro Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.