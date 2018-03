Anzeige

Hedelfingen (red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Fahrradgeschäft an der Amstetter Straße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Ein Passant bemerkte gegen 1.50 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an der Eingangstür und alarmierte die Polizei. Die Täter stahlen nach ersten Ermittlungen aus dem Verkaufsraum eine Registrierkasse mit rund 150 Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 0711/89903500 zu melden.