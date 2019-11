Bad Cannstatt Polizeibeamte haben am Montag in einem Mineralbad an der Straße 'Am Leuzebad' einen Mann festgenommen, der vor einer Frau und einem Mann sexuelle Handlungen durchgeführt hat. Der 29-jährige Mann ging gegen 18 Uhr in eine Sauna, in der sich auch die 33-jährige Frau und ihr 39-jähriger Begleiter befanden. Als die beiden Geräusche aus Richtung des Mannes hörten, sah die 33-Jährige zu ihm hinüber und bemerkte, dass er onanierte. Das Pärchen verließ die Sauna und sprach einen Mitarbeiter an, der daraufhin die Polizei alarmierte.