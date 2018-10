Anzeige

Stuttgart (pol) Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (24.10.2018) in Bürogebäude an der Möhringer Landstraße und am Vaihinger Markt und in das Sekretariat einer Schule an der Industriestraße eingebrochen und haben unter anderem Bargeld gestohlen. An der Möhringer Landstraße hebelten die Unbekannten zwischen 19 Uhr und 7.40 Uhr mehrere Bürotüren im Gebäude auf. Sie stahlen Bargeld und Briefmarken im Wert von mehreren Hundert Euro. Auf unbekannte Weise gelangten Unbekannte zwischen 17 Uhr und 8 Uhr in ein Bürogebäude am Vaihinger Markt. Im Gebäudeinneren schlugen sie ein Loch in eine Glastür, durch dieses entriegelten sie die Türe von innen. Sie durchsuchten mehrere Büros und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Zwischen 21.30 Uhr und 06.45 Uhr hebelten Einbrecher mehrere Türen zum Sekretariat der Schule an der Industriestraße auf. Sie durchsuchten mehrere Schränke und versuchten vergeblich, einen Tresor aufzuhebeln. Ob die Täter etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.