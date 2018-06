Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Bürogebäude an der Naststraße eingebrochen und haben dort Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten laut Ermittlungen zwischen 16.30 Uhr und 6.45 Uhr die Eingangstüre auf und drangen ins Innere des Gebäudes ein. Dort brachen sie eine weitere Türe sowie einen verschlossenen Schrank auf. Die im Schrank befindliche Kasse brachen die Täter ebenfalls auf und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. red

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990 3600 zu melden.