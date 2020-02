Untertürkheim Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch gegen 6 Uhr in ein Bürogebäude an der Augsburger Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Sie brachen mehrere Türen zu Büroräumen auf und durchwühlten die Zimmer sowie die Spinde im Umkleideraum. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Schlüssel. Ob es noch weiteres Diebesgut gibt, ist bislang noch unklar. Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 89903500 zu melden