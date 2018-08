Anzeige

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Büro an der Landhausstraße eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Täter brachen zwischen 19.30 Uhr und 7.20 Uhr zunächst die Hauseingangstür und anschließend die Tür zu den Büroräumlichkeiten auf. Dort durchsuchten sie Schubladen sowie Schränke und erbeuteten aus mehreren Geldkassetten das Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 89903500 zu melden.