Untertürkheim (red) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Kiosk am Bahnhof eingebrochen und haben mehrere Dutzend Stangen Zigaretten entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwischen 22 und 7 Uhr über das Dach gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn fand das mutmaßliche Tatwerkzeug in einem nahe gelegenen Gebüsch und übergab dies an die Beamten der Bundespolizei. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Vorfall unter der Telefonnummer 870 350 entgegen. red