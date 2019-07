Bad Cannstatt (red) Ein unbekannter Mann hat am Montag in der Masurenstraße offenbar in seinem Auto onaniert und ist dabei von einem 13 Jahre alten Mädchen beobachtet worden. Das Mädchen war kurz nach 13 Uhr auf dem Nachhauseweg, als es auf Höhe der Turnhalle einen Mann in einem weißen Auto beobachtete, der offenbar auf seinem Mobiltelefon ein Video anschaute und dabei onanierte. Das Mädchen rannte nach Hause und offenbarte sich seiner Mutter, die die Polizei alarmierte. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Laut dem Mädchen war der Mann vermutlich Deutscher, etwa 30 Jahre alt, er trug einen dunklen Dreitagebart, dunkle kurze Haare und hatte eine eckige Brille auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 89 90-57 78 zu melden.