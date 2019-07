Stuttgart (pol) Ein bislang unbekannter Täter betrat am frühen Samstagmorgen (13.07.2019) gegen 4 Uhr die Rezeption eines Hotels in der Sophienstraße. Nachdem der Mann dort zunächst die Toilette aufgesucht hatte, ging er auf den 20-jährigen Hotelportier zu und forderte von ihm die Herausgabe von 50 Euro. Der Täter gab gegenüber dem Geschädigten an, ein Messer und eine Pistole mit sich zu führen. Als der Täter sein T-Shirt nach oben zog, konnte der 20-Jährige auch das Griffstück eines Messers im Gürtelbereich erkennen. Der Hotelportier übergab daraufhin dem Täter die geforderten 50 Euro. Nach der Tat flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Südländisches Aussehen, etwa 40 Jahre alt, etwa 170cm groß, schwarze Haare, eingefallenes Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.