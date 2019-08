Bad Cannstatt (red) - Ein bislang unbekannter Täter setzte am Samstag auf einem umzäunten Baustellengelände an der Glockenstraße Holzabfälle, die in einer Schuttmulde gelagert waren, in Brand. Dieser war um 23.30 Uhr durch einen Passanten bemerkt worden, der dann Polizei und Feuerwehr verständigte. Durch das Feuer wurden Rollläden und Fensterscheiben eines neben der Mulde stehenden Bürocontainers beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Brandleger nimmt die Kriminalpolizei unter 89905778 entgegen.