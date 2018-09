Anzeige

Stuttgart - Polizeibeamte haben den mutmaßlichen Grapscher ermittelt, der in der vergangenen Woche am Pragsattel Frauen belästigt haben soll. Jetzt werden weitere- Zeugen und weitere Geschädigte gesucht.

Am Freitagabend, 21. September, haben die Polizisten einen 43-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in den letzten Wochen mehrere Frauen, die im Bereich des Pragsattels unterwegs waren, unsittlich berührt zu haben. Den Beamten fiel der Mann gegen 19.45 Uhr aufgrund der Personenbeschreibung auf, als er die Hahnemannstraße entlang lief. Sie nahmen ihn vorläufig fest und entließen ihn nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der Mann soll an einem Weinbergweg am vergangenen Donnerstag eine 36-Jährige gegen 22 Uhr sexuell belästigt haben, die vom Pragsattel in Richtung Auerbachstraße gelaufen war. Kurz bevor sie das Krankenhaus erreichte, soll sich der Mann ihr von hinten genähert haben und ihr ans Gesäß gegriffen haben. Sie habe sich gewehrt. Der Mann sei geflohen. Eine Woche zuvor hatte sich ein ähnlicher Fall dort in der Nähe ereignet, bei der auch eine Frau belästigt worden war. if

Weitere Geschädigte oder Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 8990-5778 melden.