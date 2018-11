Anzeige

Stuttgart (pol) Polizeibeamte nahmen am Samstag zwei junge Männer fest, die sich gemeinsam mit weiteren Personen offenbar auf Diebestour befanden. Ein Zeuge alarmierte gegen 00.45 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie mehrere Personen offenbar Kisten aus der Tiefgarage eines an der Stuttgarter Straße gelegenen Einkaufsmarktes trugen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie auf dem Fußweg zwischen Louis-Leitz-Schule und der Wiener Straße einen 17- und einen 18-Jährigen festnehmen. Mehreren mutmaßlichen Komplizen, von denen einer eine rote Jacke trug, gelang die Flucht in Richtung Hallenbad. In unmittelbarer Nähe der Festgenommenen fanden die Beamten fünf Holzkisten, die mit Getränken im Wert von mehreren Hundert Euro gefüllt waren. Die beiden jungen Männer wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.