Stuttgart (pol) Am Freitagabend hat ein Linienbus zwei Fußgänger mit dem Heck touchiert und leicht verletzt. Gegen 17 Uhr fuhr der 34-jährige Lenker mit einem Gelenkbus von der Hausmannstraße nach rechts in den Kreisverkehr Ostendplatz ein, um diesen an der ersten Ausfahrt in Richtung Ostendstraße wieder zu verlassen. Hierbei schwenkte das Heck des Busses nach links aus und streifte einen 23-jährigen Fußgänger und eine 52-jährige Fußgängerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf der Verkehrsinsel an der Hausmannstraße befanden. Beide Fußgänger stürzten zu Boden und zogen sich Prellungen und Schürfwunden zu, konnten jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.