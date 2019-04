Bad Cannstatt (red) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 18.20 Uhr in der Augsburger Straße ein Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden. Der 22-jährige Lenker eines Mercedes CLS befuhr die Augsburger Straße aus Richtung Waiblinger Straße kommend, um nach links in die Deckerstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Caddy eines 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen einen Ampelmast geschoben, so dass dieser kurzfristig ausfiel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Auf- und Abfahrt zur Deckerstraße war wegen des Unfalls von 18.40 bis 20.30 Uhr gesperrt.